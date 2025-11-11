WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Senato americano ha approvato la misura per porre fine allo shutdown. Provvedimento passato con 60 voti a favore e 40 contrari, grazie a otto voti dei senatori democratici.

Un voto che ha segnato una svolta nella situazione di stallo che ha bloccato per 41 giorni il governo, lasciando centinaia di migliaia di dipendenti federali in congedo forzato, milioni di americani a rischio di perdere l’assistenza alimentare e altri milioni a dover affrontare interruzioni dei viaggi aerei. Tocca ora alla Camera, che dovrebbe esaminare la legge non prima di mercoledì.

