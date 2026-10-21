Usa, Hegseth “La forza militare dell’America nasce nelle sue fabbriche”

ROMA (ITALPRESS) – La superiorità militare degli Stati Uniti si costruisce nelle fabbriche prima ancora che sul campo di battaglia. È il messaggio lanciato dal segretario alla Difesa Pete Hegseth durante le visite del 20 ottobre agli stabilimenti Sierra Nevada Corporation, in Ohio, e Riverside Machine and Engineering, in Wisconsin, nell’ambito dell’Arsenal of Freedom Tour, iniziativa dedicata al rilancio dell’industria nazionale della difesa.

“Questa è la forza americana, questa è la potenza americana, sono questi straordinari cittadini che ho davanti”, ha dichiarato Hegseth rivolgendosi ai lavoratori dell’impianto aerospaziale di Dayton. “Ciò che esiste in questo hangar non ci è stato regalato: è stato forgiato dal lavoro, dalla competenza e dalla straordinaria determinazione di ciascuno di voi”.

Al centro della strategia del Pentagono, l’accelerazione dei programmi industriali e il superamento delle rigidità burocratiche che rallentano l’acquisizione dei sistemi d’arma. “Dobbiamo condividere lo stesso senso di urgenza degli uomini e delle donne impegnati in prima linea”, ha sottolineato il segretario, precisando: “Non mi interessa quale nome compaia sulla fusoliera di un aereo o su un missile. Voglio il meglio, innovatori capaci di consegnare rispettando i costi e in anticipo sui tempi”.

Un indirizzo sintetizzato in una formula inequivocabile: “Urgenza, innovazione, velocità, capacità produttiva. Impresa, non burocrazia. Tutto realizzato in America”. Nella successiva tappa in Wisconsin, Hegseth ha richiamato il legame tra produzione industriale e operazioni militari, citando i reparti statunitensi impegnati in Medio Oriente nell’operazione Epic Fury. “Siete parte integrante del processo che consente ai nostri militari di ricevere ciò di cui hanno bisogno in prima linea. Siete al loro fianco”, ha affermato, aggiungendo: “Caschi militari ed elmetti da lavoro, insieme”.

Rivendicando il ritorno delle filiere produttive negli Stati Uniti, il segretario ha parlato di “una nuova età dell’oro della manifattura americana”, nella quale sicurezza degli approvvigionamenti, innovazione e capacità di produzione su larga scala diventano strumenti essenziali della deterrenza. “State contribuendo a ripristinare la forza della nostra nazione, a risanare la nostra base industriale della difesa e a garantire che l’America rimanga, per generazioni, la più potente forza militare della storia”, ha concluso.

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