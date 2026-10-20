Rafforzata l’operazione Strade Sicure a Milano con altri 500 militari

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri ha approvato il rafforzamento dell’operazione Strade Sicure a Milano con 500 militari aggiuntivi, che il Ministro della Difesa Guido Crosetto metterà immediatamente a disposizione per potenziare il dispositivo di sicurezza sul territorio. Lo riferisce una nota del Ministero della Difesa.

“Un intervento concreto – prosegue la nota -, frutto anche della collaborazione e del lavoro svolto al fianco del Ministro dai Sottosegretari di Stato alla Difesa Matteo Perego e Isabella Rauti, che conferma il ruolo della Difesa al servizio del Paese e la volontà del Ministro Crosetto di dare una risposta rapida alle esigenze di sicurezza della città. I 500 militari consentiranno di rafforzare i presidi, intensificare la vigilanza dei siti sensibili e aumentare la capacità di controllo del territorio. Il loro impiego contribuirà, inoltre, a rendere più efficiente la distribuzione delle risorse, consentendo a Polizia di Stato e Carabinieri di concentrare maggiormente il proprio personale sulle attività di prevenzione, intervento e contrasto dei reati e sui servizi di ordine pubblico”.

I militari opereranno nell’ambito dei compiti previsti da Strade Sicure, in coordinamento con le Forze di Polizia e nel rispetto delle rispettive competenze. Un rafforzamento che aumenta la capacità complessiva del dispositivo di sicurezza e permette di impiegare al meglio le professionalità disponibili. “La Difesa c’è – prosegue la nota – e risponde con uomini e capacità operative. L’obiettivo è rafforzare la presenza dello Stato, sostenere concretamente il lavoro delle Forze dell’Ordine e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Con la disponibilità immediata dei 500 militari, il Ministro Crosetto, insieme ai Sottosegretari Matteo Perego e Isabella Rauti, che ha gestito con straordinaria capacità in questi 4 anni la delega su Strade Sicure, conferma l’impegno della Difesa a contribuire, con tempestività e concretezza, alle esigenze di sicurezza di Milano”.

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