WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente Donald Trump ha acquistato una nuova Tesla nel vialetto della Casa Bianca, scegliendo una scintillante berlina rossa per mostrare il suo sostegno all’azienda di veicoli elettrici di Elon Musk, che sta affrontando una reazione negativa a causa del suo impegno per promuovere il programma politico del presidente e ridurre il personale del governo federale. Trump si è accomodato al posto di guida di una Model S, mentre Musk è salito dal lato passeggero e ha scherzato dicendo che avrebbe “fatto venire un infarto ai servizi segreti” mentre parlavano di come avviare un veicolo in grado di raggiungere le 60 miglia orarie in pochi secondi. Trump ha detto ai giornalisti che avrebbe firmato un assegno per l’auto, che viene venduta al dettaglio a circa 80 mila dollari e l’avrebbe lasciata alla Casa Bianca in modo che il suo staff potesse guidarla. Il presidente ha anche detto che spera che il suo acquisto possa aumentare le fortune di Tesla.

Quello di oggi è stato l’ennesimo esempio di lealtà di Trump nei confronti di Musk, che ha speso molto per la sua campagna di ritorno alla Casa Bianca lo scorso anno ed è stato fino ad adesso una figura chiave della nuova amministrazione. Musk sta guidando gli sforzi di Trump per riformare le agenzie federali e ridurre la forza lavoro. Il presidente repubblicano ha annunciato sui social media martedì mattina che avrebbe acquistato una nuova Tesla come “dimostrazione di fiducia e sostegno a Elon Musk, un vero grande americano”.

– foto IPA Agency –

