Usa, dazi del 25% ai paesi importatori di petrolio venezuelano

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Casa Bianca ha da poco annunciato l’imposizione di nuovi dazi del 25% nei confronti dei Paesi che importano petrolio dal Venezuela a partire dal 2 aprile 2025.

Il provvedimento è frutto di un ulteriore ordine esecutivo dell’amministrazione Trump, che ha sottolineato come le azioni e le politiche del presidente del Venezuela Nicolas Maduro continuino a rappresentare una minaccia “insolita e straordinaria” per la sicurezza nazionale e per la politica estera degli Stati Uniti.

Secondo il presidente Donald Trump, le attività della gang Tren de Aragua, designata dall’amministrazione come organizzazione terroristica straniera, hanno contribuito ad intensificare la minaccia venezuelana a livello internazionale per via del suo ampio coinvolgimento in attività terroristiche come rapimenti, attacchi e omicidi. Secondo quanto riportato dalla Casa Bianca, le politiche della precedente amministrazione avrebbero inoltre “facilitato l’infiltrazione negli Stati Uniti da parte dei membri di Tren de Aragua, consentendo a questi pericolosi criminali di stabilire un punto d’appoggio nelle città degli Stati Uniti e di fare preda di cittadini americani”.

Per tale ragione la Casa Bianca ha stabilito che dal 2 aprile 2025 in poi può essere imposta una tariffa del 25% su tutti i beni importati negli Stati Uniti da qualsiasi Paese che importi petrolio venezuelano, sia direttamente che indirettamente tramite terze parti. L’ordine esecutivo prevede inoltre che la tariffa, una volta imposta, scadrà un anno dopo l’ultima data in cui il Paese in questione ha importato petrolio venezuelano.

A questo proposito al segretario di Stato Marco Rubio spetterà il compito di determinare se un Paese ha importato petrolio venezuelano e nell’eventualità emanare eventuali provvedimenti in base a questo ordine esecutivo. Inoltre il segretario di Stato e il segretario del Commercio avranno il compito di presentare relazioni periodiche al Presidente entro 180 giorni dalla data dell’ordine esecutivo appena emanato, in modo da poter valutare l’efficacia delle tariffe e la condotta da assumere nei confronti del governo di Maduro.

Nell’ordine esecutivo è inoltre specificato che per petrolio venezuelano si intende il petrolio greggio o i prodotti petroliferi estratti, raffinati o esportati dal Venezuela, a prescindere dalla nazionalità dell’entità coinvolta nella produzione o nella vendita del petrolio greggio o dei prodotti petroliferi. Si tratta di provvedimenti che andranno anche ad interessare gli acquisti di petrolio venezuelano tramite intermediari in cui l’origine del petrolio possa risalire al Venezuela.

