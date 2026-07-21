Usa, borse di studio da mille dollari per i futuri insegnanti dello Stato di New York

ALBANY (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Otto borse di studio da mille dollari ciascuna per sostenere chi vuole diventare insegnante nello Stato di New York. L’iniziativa è stata resa nota dal Dipartimento statale dell’Istruzione nell’ambito del programma TeachNY, nato per favorire l’accesso alla professione e ridurre gli ostacoli economici incontrati dagli aspiranti docenti.

Gli incentivi sono destinati a diverse categorie: candidati ai programmi di formazione per insegnanti, futuri docenti delle aree rurali e dell’educazione speciale, assistenti scolastici e supplenti impegnati a conseguire la certificazione. Due borse sono riservate a chi intende lavorare nella città di New York o nelle aree di Rochester, Buffalo, Syracuse, Albany e Yonkers.

La prima scadenza è fissata al 31 agosto per la borsa estiva aperta a tutti gli aspiranti insegnanti.

Per partecipare è necessario registrarsi ai servizi gratuiti di TeachNY e presentare domanda a un programma di preparazione all’insegnamento. L’iniziativa prevede anche il rimborso, fino a cento dollari, delle spese legate alla candidatura, ai test o all’iscrizione.

– Foto Ipa Agency –

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