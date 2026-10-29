Usa-Asean, Hegseth propone un nuovo accordo quadro per la difesa

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Gli Stati Uniti propongono un nuovo quadro di cooperazione militare con l’Asean per rafforzare sicurezza marittima, interoperabilità e collaborazione tra le marine del Sud-est asiatico. L’iniziativa è stata annunciata dal segretario alla Guerra Pete Hegseth a Cebu, nelle Filippine, durante l’incontro informale con i ministri della Difesa dell’organizzazione regionale.

Washington intende avviare il lavoro con Singapore, che assumerà la presidenza dell’Admm-Plus, in vista del cinquantesimo anniversario delle relazioni Usa-Asean nel 2027. Non si tratta ancora di un accordo firmato: Hegseth ha proposto di elaborare un quadro pratico destinato a orientare la cooperazione nei prossimi anni.

Illustrando l’impostazione americana, l’esponente dell’amministrazione Trump l’ha definita “forte, discreta e chiara”: sufficientemente forte da scoraggiare coercizione e aggressioni, ma senza alimentare escalation inutili. “Non saremo d’accordo su tutto, né è necessario”, ha precisato, sostenendo che interessi condivisi possono sostenere iniziative concrete. Le priorità indicate comprendono la conoscenza della situazione marittima, ossia la capacità di monitorare le attività in mare, l’interoperabilità delle forze e l’addestramento congiunto.

“I partner seri si addestrano insieme, imparano insieme, pianificano insieme”, ha dichiarato. Hegseth ha citato anche il mantenimento del cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia come esempio di iniziativa guidata dall’Asean cui Washington intende continuare a contribuire. Il Segretariato dell’organizzazione ha confermato lo svolgimento del confronto con gli Stati Uniti e la discussione sul futuro della collaborazione nella difesa, senza annunciare la conclusione di una nuova intesa.

Il vertice si svolge mentre persistono tensioni nel Mar Cinese Meridionale, ma il discorso non indica nuovi dispiegamenti né impegni finanziari specifici. La proposta dovrà quindi, essere negoziata con i partner regionali prima di diventare operativa.

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