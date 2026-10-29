Crosetto “Difesa e dialogo per affrontare la crisi”

ROMA (ITALPRESS) – “La rivoluzione digitale e tecnologica stravolgerà il modo di produrre ricchezza nel mondo”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo oggi a Roma alla convention di Sud chiama Nord, soffermandosi sulle trasformazioni economiche e tecnologiche e sulle conseguenze che queste avranno per il futuro dei Paesi. “Agire per preservare la capacità di costruire ricchezza, senza quest’ultima non esiste Stato sociale”, ha aggiunto, sottolineando il legame tra capacità produttiva, innovazione e sostenibilità del sistema di welfare.

Nel corso dell’intervento il ministro ha affrontato anche il tema delle risorse destinate alla Difesa, richiamando il dibattito sull’impiego dei fondi pubblici e osservando che le somme stanziate per il comparto non sarebbero automaticamente disponibili per essere destinate ad altri settori. Un passaggio che si inserisce nella riflessione sulle esigenze di sicurezza nazionale e sulla necessità di garantire le risorse necessarie a fronteggiare uno scenario internazionale caratterizzato da tensioni e conflitti.

Crosetto ha inoltre richiamato le principali crisi internazionali, dalla situazione dello Stretto di Hormuz alla guerra tra Russia e Ucraina, evidenziando la complessità di un quadro geopolitico che ha conseguenze anche sul piano economico ed energetico.

Le tensioni nelle aree strategiche e il protrarsi del conflitto in Ucraina pongono infatti questioni rilevanti per la sicurezza europea e per gli equilibri internazionali. Nel suo intervento il ministro ha infine sottolineato l’importanza di mantenere aperti i canali di comunicazione e confronto tra gli attori coinvolti.

Il dialogo, ha evidenziato, resta uno strumento fondamentale per cercare di affrontare e risolvere le crisi, anche in un contesto nel quale il rafforzamento delle capacità di difesa e la ricerca di soluzioni diplomatiche rappresentano temi centrali per la stabilità internazionale.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).