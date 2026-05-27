Usa, 750 milioni di dollari per sostituire le infrastrutture per il controllo del traffico aereo

ROMA (ITALPRESS/30SCIENCE.COM) – Il segretario dei Trasporti degli Stati Uniti, Sean P. Duffy, ha annunciato che il suo Dipartimento investirà oltre 750 milioni di dollari per sostituire otto torri di controllo del traffico aereo e relativi sistemi di controllo radar di avvicinamento terminale (TRACON) in tutto il Paese con strutture completamente nuove. Inoltre, la Federal Aviation Administration (FAA) fornirà anche 85,8 milioni di dollari per ammodernare le torri di controllo federali (Federal Contract Towers, FCT) in 41 aeroporti di 24 stati. Le posizioni sono state scelte in base alle esigenze di sicurezza ed efficienza del sistema dello spazio aereo nazionale nel suo complesso, considerando che diverse strutture di controllo del traffico aereo vantano ormai decenni di servizio.

Sean P. Duffy, ha dichiarato: “La sua amministrazione è totalmente concentrata sull’avvento dell’Età dell’Oro dei Trasporti e investire nelle nostre torri di controllo del traffico aereo, ormai obsolete, è fondamentale per raggiungere questo obiettivo. Sotto la precedente amministrazione, queste strutture sono state trascurate e lasciate deteriorare rapidamente. Abbiamo bisogno di un sistema e di infrastrutture di supporto progettati per il futuro, in grado di attrarre i migliori talenti per il nostro personale addetto al controllo del traffico aereo”.

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