Usa, 750 milioni di dollari per sostituire le infrastrutture per il controllo del traffico aereo

IPA67120332 - Mandatory Credit: Photo by Bryan Smith/ZUMA Press Wire/Shutterstock (15617847g).The air traffic control tower at Newark Liberty International Airport in Newark, New Jersey on October 26, 2025. Flight delays are expected to grow worse due to the US Government shutdown according to Transportation Secretary Sean Duffy as air traffic controllers are not being paid and are forced to look for other work..US Flight Delays Are Expected To Grow Worse As Government Shudown Drags On, Newark, New Jersey, USA - 26 Oct 2025

ROMA (ITALPRESS/30SCIENCE.COM) – Il segretario dei Trasporti degli Stati Uniti, Sean P. Duffy, ha annunciato che il suo Dipartimento investirà oltre 750 milioni di dollari per sostituire otto torri di controllo del traffico aereo e relativi sistemi di controllo radar di avvicinamento terminale (TRACON) in tutto il Paese con strutture completamente nuove. Inoltre, la Federal Aviation Administration (FAA) fornirà anche 85,8 milioni di dollari per ammodernare le torri di controllo federali (Federal Contract Towers, FCT) in 41 aeroporti di 24 stati. Le posizioni sono state scelte in base alle esigenze di sicurezza ed efficienza del sistema dello spazio aereo nazionale nel suo complesso, considerando che diverse strutture di controllo del traffico aereo vantano ormai decenni di servizio.

Sean P. Duffy, ha dichiarato: “La sua amministrazione è totalmente concentrata sull’avvento dell’Età dell’Oro dei Trasporti e investire nelle nostre torri di controllo del traffico aereo, ormai obsolete, è fondamentale per raggiungere questo obiettivo. Sotto la precedente amministrazione, queste strutture sono state trascurate e lasciate deteriorare rapidamente. Abbiamo bisogno di un sistema e di infrastrutture di supporto progettati per il futuro, in grado di attrarre i migliori talenti per il nostro personale addetto al controllo del traffico aereo”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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