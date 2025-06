Usa, 400 milioni per trasformare un Boeing donato dal Qatar in un Air Force One

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’Air Force statunitense ha stimato che la modifica di un Boeing 747-8, recentemente donato dal governo del Qatar, per trasformarlo in un aereo presidenziale provvisorio, costerà meno di 400 milioni di dollari. Questa cifra è significativamente inferiore alle stime iniziali che prevedevano un costo fino a un miliardo di dollari. Il velivolo, precedentemente utilizzato dalla famiglia reale qatariota, è stato ricevuto come dono ufficiale.

Il presidente Donald Trump ha definito l’offerta come “un regalo, gratuito”, destinato a colmare il vuoto lasciato dai ritardi nel programma di sostituzione dell’attuale “Air Force One” . Secondo il segretario dell’Air Force, Troy Meink, le modifiche includeranno l’installazione di sistemi di comunicazione criptati, contromisure elettroniche e miglioramenti alla sicurezza. Molti dei costi associati, come l’acquisto di ricambi e la formazione, erano già previsti nel programma più ampio per l’Air Force One.

