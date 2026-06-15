Us Space Forces Korea rafforza la deterrenza spaziale

ROMA (ITALPRESS/ECONOMIADELLOSPAZIO) – L’integrazione delle capacità spaziali sta assumendo un ruolo sempre più centrale nella postura di deterrenza degli Stati Uniti nell’Indo-Pacifico. In questo contesto, US Space Forces Korea ha avviato una nuova fase della propria attività operativa con il passaggio di comando dal Colonnello John D. Patrick al Colonnello Dorian C. Hatcher, avvenuto presso la base aerea di Osan in Corea del Sud. La cerimonia è stata presieduta dal Generale di Brigata Brian Denaro, comandante di US Space Forces Indo-Pacific, che ha sottolineato il valore strategico delle alleanze regionali nel crescente utilizzo dello spazio a supporto delle operazioni militari congiunte. Nel corso della cerimonia, Denaro ha evidenziato come la rete di alleanze e partnership degli Stati Uniti rappresenti uno dei principali vantaggi strategici nell’Indo-Pacifico.

“La rete di alleanze e partnership degli Stati Uniti rappresenta un enorme vantaggio asimmetrico nell’Indo-Pacifico – ha affermato Denaro -. L’alleanza tra Stati Uniti e Corea del Sud rimane una delle più forti al mondo perché si basa su interessi condivisi, interoperabilità, fiducia e prontezza operativa. E, sempre più spesso, tale alleanza viene rafforzata attraverso operazioni spaziali integrate”. Il riferimento alle operazioni spaziali integrate riflette una trasformazione più ampia delle architetture di sicurezza regionali, nelle quali le capacità spaziali vengono sempre più incorporate nella pianificazione militare, nella sorveglianza, nelle comunicazioni e nel comando e controllo delle forze congiunte.

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