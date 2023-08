ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner, dopo il successo sui campi di Toronto, primo Master 1000 vinto in carriera, è salito fino al gradino numero 6 del mondo ma l’azzurro non è affatto sazio. Anzi, il 22enne di San Candido in vista degli Us Open, al via lunedì, dalle colonne di “La Repubblica”, rilancia, con uno sguardo anche al sogno Coppa Davis, ovvero a quella “insalatiera” che manca all’Italia dal 1976 e precisamente dai fasti di Panatta, Barazzutti e Bertolucci, e alle Atp Finals di Torino. Un traguardo, questo ultimo, sempre più a portata di mano del tennista azzurro. “Per il momento sono messo abbastanza bene ma proviamo a finire così la stagione”, ha detto Sinner. “Gli Us Open? Toronto mi ha dato fiducia, poi a Cincinnati è andata così e così. Ma chissà, magari non tutto il male viene per nuocere: ho avuto più tempo per allenarmi. Ora sono in uno stato di forma fisico molto buono; lavoro tanto fino al weekend, poi arriva la parte più divertente, cioè giocare il torneo”, ha continuato il numero uno del tennis italiano.

Sinner ci tiene a precisare di essere legato ai colori azzurri, non solo in chiave Coppa Davis: “Da quando ho 13 anni tutti i miei ragionamenti sono in italiano. Ormai faccio fatica in tedesco. Con i miei amici parlo misto”.

“Le ragazze? Un tema importante… ma solo per i media. Mettiamola così: se sto insieme – o se non sto insieme – a qualche ragazza non lo metterò mai sui social, perchè la mia vita privata voglio tenerla tale. Non ho bisogno di mettere una foto domattina per far vedere a tutti che sono fidanzato, o che non lo sono”, ha concluso Sinner, che dopo il Major negli Usa sarà a Bologna per guidare l’Italia nelle sfide di Coppa Davis, in programma dal 12 al 17 settembre alla “Unipol Arena”.

