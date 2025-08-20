TRENTO (ITALPRESS) – La circolazione ferroviaria sulla linea del Brennero resta ancora sospesa tra Trento e Mezzocorona a seguito di un incidente avvenuto questa mattina, attorno alle ore 8.30. Tre persone sono rimaste ferite in maniera non grave, la dinamica dell’incidente è in corso di accertamento.

Secondo le prime ricostruzioni, riferisce la Provincia autonoma di Trento, “durante le operazioni di manovra, un convoglio merci ha causato la collisione con il treno regionale fermo nella zona di via Lavisotto, in prossimità del cavalcavia di via Maccani. L’impatto ha provocato lo svio della motrice del treno passeggeri, che al momento dell’urto si trovava in sosta”.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rete ferroviaria italiana (Rfi), la Polizia ferroviaria, Trentino Emergenza e il Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento. I passeggeri coinvolti hanno potuto proseguire il viaggio con autobus sostitutivi.

Rfi è al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea e fa sapere che “al momento sono possibili ritardi e cancellazioni sia per i treni regionali sia per quelli ad alta velocità”; è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus e potenziata l’assistenza ai viaggiatori.

SALVINI “SUBITO VERIFICHE APPROFONDITE”

“A seguito dell’urto tra due treni avvenuto tra Mezzocorona e Trento, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha chiesto che siano avviate con urgenza verifiche approfondite per chiarire dinamiche e responsabilità dell’accaduto”. Lo rende noto il Mit in un comunicato

