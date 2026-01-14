Ursula von der Leyen “Gli abitanti della Groenlandia possono contare sull’Ue”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Gli abitanti della Groenlandia “possono contare sull’Unione europea”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un punto stampa a Bruxelles. Von der leyen ha ricordato la sua visita in Groenlandia l’anno scorso, in occasione di un ufficio dell’Ue a Nook. “Per me è importante che i groenlandesi sappiano che rispettiamo i loro desideri e interessi, e che possono contare su di noi”, ha osservato. La presidente della Commissione ha aggiunto che l’Artico e la sicurezza nell’area è una questione che riguarda anche l’Unione europea. “La Groenlandia è parte della Nato e sappiamo che la Nato è il forum che integra i diversi interessi degli alleati”, ha concluso.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).