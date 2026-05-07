Ursula von der Leyen “L’Europa deve liberarsi dalla tirannia della crisi globale”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Ci troviamo ad affrontare la nuova crisi energetica, gli effetti del cambiamento climatico, la guerra della Russia nel nostro continente, il ridisegnarsi delle alleanze globali. Il nostro compito è chiaro. L’Europa deve liberarsi dalla tirannia della crisi globale”. Lo ha detto Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Europea, in un videomessaggio inviato all’evento d’apertura delle celebrazioni dei 50 anni dell’Istituto Universitario Europeo oggi a Firenze. “Dobbiamo assumerci la responsabilità-ha aggiunto Von der Leyen-della nostra difesa e della nostra sicurezza. Dobbiamo garantire l’energia, la tecnologia, le materie prime e i mercati di esportazione di domani. E dobbiamo avere la libertà e il potere di determinare il nostro destino. Questa è l’Europa. Per affrontare questo momento, abbiamo bisogno di un impegno politico incrollabile e di investimenti massicci. Ma abbiamo anche bisogno di istituti di ricerca di livello mondiale come l’Istituto Universitario Europeo”.

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