Urso “Task force per la candidatura italiana al progetto pilota Ue sulle materie prime critiche”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho comunicato al sindaco di Venezia, Simone Venturini, che la Commissione UE ha concluso la definizione e pubblicato il bando per la selezione del progetto pilota europeo di stoccaggio delle materie prime critiche, anche sulla base della proposta italiana che avevamo illustrato a giugno al vicepresidente esecutivo Stephane Sejourné in occasione della sua visita a Porto Marghera e all’Interporto Quadrante Europa di Verona. Procederemo pertanto nelle prossime settimane alla presentazione formale della candidatura italiana”. Così su X il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

“Con il sindaco Venturini abbiamo concordato di costituire una task force, con il coinvolgimento delle Regioni e degli altri enti interessati, affinché la candidatura di sistema italiana possa conseguire il riconoscimento europeo, consapevoli che si tratta di un’importante opportunità per il Nord-Est e per l’Italia e, al tempo stesso, di un’iniziativa fondamentale per rafforzare l’autonomia strategica del Continente”, conclude Urso.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).