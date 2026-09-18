Ue, Fitto “Strategie macroregionali per trasformare le priorità in progetti”

ISOLA (SLOVENIA) (ITALPRESS) – L’allargamento, una maggiore sinergia tra le strategie e il conseguimento di risultati concreti sono le tre priorità centrali per il futuro della cooperazione macroregionale in ambito europeo. Lo ha evidenziato Raffaele Fitto, Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea con delega alla Coesione e alle Riforme, in un videomessaggio in occasione dell’11esima edizione della Settimana della Costa Mediterranea e delle Strategie Macroregionali, svoltasi a Isola (Izola) dal 15 al 17 settembre 2026. Fitto ha definito l’evento come una piattaforma unica in cui le quattro strategie macroregionali d’Europa si uniscono per affrontare sfide comuni e ha sottolineato come il Quinto Rapporto della Commissione Europea riconosca la città di Isola come un esempio emblematico di eccellenza nella governance multilivello, nella cooperazione ambientale transfrontaliera, nelle politiche di allargamento e in quelle marittime. “Le strategie macroregionali devono continuare a trasformare le priorità condivise in progetti concreti, che massimizzino l’impatto degli investimenti dell’UE nelle nostre regioni”, ha dichiarato Fitto secondo quanto rilancia una nota.

L’evento ha riunito quasi 200 partecipanti provenienti da 17 paesi europei con l’obiettivo di scambiare esperienze su come tradurre le priorità condivise dell’Unione Europea in benefici tangibili per regioni, comunità e cittadini. Durante i tre giorni di lavori, decisori politici, autorità regionali e locali, esperti, rappresentanti della società civile e imprese hanno esplorato il futuro della cooperazione territoriale europea sotto il tema “Strategie macroregionali in azione: cosa diventa possibile”, concentrandosi sulla Politica di Coesione dell’UE, il futuro Quadro Finanziario Pluriennale, l’innovazione, i trasporti sostenibili, la tutela dell’ambiente, la cooperazione culturale, il turismo sostenibile e la transizione verde.

– foto ufficio stampa EU Strategy for the Adriatic-Ionian Region –

(ITALPRESS).