Urso “Ristorazione traina il turismo e il Made in Italy”

ROMA (ITALPRESS) – “Una giornata significativa ed importante per evidenziare quanto di positivo vi sia nel settore della ristorazione italiana, che traina anche il turismo e la filiera di eccellenza del Made in Italy, a cominciare naturalmente dall’alimentazione”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione della presentazione della Giornata della Ristorazione. “Anche per questo noi pensiamo che sia necessario sempre più valorizzare il ruolo della ristorazione con cui abbiamo svolto l’importante iniziativa ‘Aggiungi un posto a tavola’ dedicata ai minori”, aggiunge. xb1/sat/gtr