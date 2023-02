Urso “Per la transizione imporre a Commissione Ue tempi reali”

"Non possiamo passare dalla sudditanza dalla Russia per l'energia a quella della Cina per le materie prime, perchè passeremmo dalla padella alla brace", ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di un convegno di Federmanager. ads/gtr