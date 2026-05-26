Grasso “Eventi 80° anniversario Repubblica per guardare al futuro con fiducia”

ROMA (ITALPRESS) - "E' una ricorrenza molto importante, sono gli ottant'anni di questo Paese che si è messo in moto nel famoso referendum istituzionale del '46. È un cammino lungo, accidentato, abbiamo attraversato periodi belli, il boom economico, periodi faticosi, tristi, il terrorismo. Però se ci guardiamo indietro scopriamo i passi da gigante che ha fatto questa Repubblica sul piano economico, sul piano sociale, sul piano della cultura, dell'istruzione, ma anche sul piano della democrazia. E' un compleanno che, guardando alle radici, ci permette di guardare al futuro che è pieno di preoccupazioni per la situazione internazionale, ma con la fiducia di un'identità forte, radicata e anche" ricordando le "tante persone che hanno dato la vita per questa Repubblica. Con la serata del 2 giugno vorremmo fare una grande orazione civile che ci ricorda da dove eravamo partiti e dove siamo arrivati per guardare al futuro con maggiore fiducia". Così Giovanni Grasso, consigliere per la Stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica, in occasione della conferenza di presentazione degli eventi per l'80° anniversario della Repubblica. "L'iniziativa principale è 'I volti della Repubblica'. I volti della Repubblica sono i volti di tutti, delle persone che ci sono oggi, delle persone che c'erano ieri. Quindi l'idea nasce anche da una frase che il Presidente ha ripetuto varie volte: 'la Repubblica siamo noi, ciascuno di noi e tutti insieme, singolarmente e comunitariamente, siamo i volti della Repubblica'", aggiunge. xb1/sat/mca1