ROMA (ITALPRESS) – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, sarà lunedì 26 ottobre a Varsavia dove interverrà alla nona edizione del vertice ministeriale “Friends of Industry” (Amici dell’Industria), che vedrà la partecipazione straordinaria del vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Stéphane Séjourné. Il vertice si inserisce in una fase cruciale del confronto sulle politiche industriali europee, in particolare sulla revisione delle regole della decarbonizzazione e sul futuro dell’industria automobilistica, temi sui quali è necessario rafforzare il coordinamento tra i principali Paesi industriali dell’Unione. “L’ETS va riformato per difendere l’industria europea: non c’è più tempo da perdere”, dichiara il ministro Urso. “Gli obiettivi climatici devono essere coerenti con le effettive possibilità tecnologiche ed economiche delle imprese. Occorre quindi mantenere le quote gratuite e sospenderne la graduale eliminazione finché il CBAM non avrà dimostrato la propria efficacia”. Tra le priorità, alla luce del confronto in corso a Bruxelles, anche la revisione delle regole europee sull’automotive, a partire dagli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2035, al fine di garantire la piena neutralità tecnologica e riconoscere il contributo dei carburanti climaticamente neutri, inclusi i biocarburanti.

L’Italia sosterrà inoltre la necessità di stringere i tempi per l’adozione dell’Industrial Accelerator Act, per affermare il principio del Made in Europe, favorire gli investimenti nelle produzioni europee e tutelare le filiere strategiche dalla concorrenza sleale. Il vertice affronterà inoltre i temi dei costi energetici, della sicurezza degli approvvigionamenti di materie prime critiche, dell’intelligenza artificiale applicata ai processi industriali e della riduzione degli oneri normativi per le imprese. Su queste priorità si concentrerà anche la Dichiarazione di Varsavia, la cui sottoscrizione è prevista a margine della ministeriale. Nel corso del vertice previsti inoltre incontri bilaterali per il ministro Urso, tra cui quello con il ministro polacco delle Finanze e dell’Economia, Andrzej Domanski.

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