Urso “L’Italia traccia la rotta del futuro tra nucleare e Space Economy”

MILANO (ITALPRESS) – Dalla Luna al nucleare, passando per il consolidamento della Transizione 5.0 e la rivoluzione dell’intelligenza artificiale. In un’intervista rilasciata a Milano Finanza, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, delinea la strategia industriale italiana per affrontare le sfide geopolitiche ed energetiche globali. Il Ministro rivendica il successo italiano a livello comunitario nel riconoscimento della flessibilità energetica, equiparando energia, sicurezza e difesa come “fondamento delle nostre libertà”.

Sul fronte interno, Urso definisce il via libera alla legge delega sul nucleare come una “svolta storica” necessaria per garantire autonomia strategica e ridurre la dipendenza dall’estero. Nonostante le resistenze ideologiche, il Ministro sottolinea i record raggiunti nelle rinnovabili: nel 2025 il fotovoltaico ha coperto oltre il 40% della domanda elettrica nazionale. Per quanto riguarda il caro-carburanti, il Governo proseguirà con strumenti “calibrati” sull’andamento del mercato, utilizzando il meccanismo delle accise mobili per tutelare famiglie e imprese senza gravare sui conti pubblici. Il Piano Transizione 5.0 viene confermato come una misura di enorme successo, con oltre ventimila imprese coinvolte. Il Governo ha deciso di rendere la misura strutturale e triennale, mobilitando quasi dieci miliardi di euro di risorse nazionali e adottando lo strumento dell’iperammortamento per superare i vincoli europei.

Oltre alla digitalizzazione, Urso punta su settori decisivi come la farmaceutica, la blue economy e l’AI, con particolare attenzione ai data center e al calcolo quantistico. Lo Spazio si conferma il vero motore della crescita: in tre anni il fatturato del comparto è balzato da 1,9 a 3,1 miliardi di euro, con quasi 9.000 addetti e un impegno pubblico di 7,8 miliardi di euro al 2028. L’Italia, prima in Europa a dotarsi di una legge nazionale sullo spazio, punta ora a una costellazione satellitare europea in orbita bassa per la sicurezza delle comunicazioni. “Lo spazio non è più soltanto ricerca: è industria, sicurezza, autonomia”, ha ribadito Urso. Il futuro prossimo vede l’Italia protagonista della missione Artemis della NASA: l’accordo prevede la partecipazione di due astronauti italiani e la realizzazione nel distretto di Torino del modulo abitativo per la superficie lunare. Un traguardo che il Ministro definisce “un sogno che si avvera grazie alla tecnologia italiana”.

– foto IPA Agency –

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