Urso “Galleria Alberto Sordi emblema del Made in Italy”

ROMA (ITALPRESS) - Il rinnovamento della Galleria Alberto Sordi "è molto importante per Roma e quindi per l'Italia. E' un simbolo, un emblema del Made in Italy, della cultura e dell'impresa italiana". Lo dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. xi2/sat/gtr