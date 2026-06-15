Crosetto “Preoccupato per ciò che succede in Libano, situazione disperata”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Sono preoccupato per ciò che accade in Libano: c'è un milione e mezzo di sfollati, un Paese sull'orlo della guerra civile ogni giorno e attacchi che non finiscono. La situazione è disperata". Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso di un punto stampa all'Ambasciata d'Italia a Washington, a margine dell'incontro al Pentagono con il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth. Crosetto ha evidenziato la necessità di costruire le condizioni per una stabilizzazione duratura dell'area. "Bisogna favorire una situazione che consenta a Israele di andarsene e favorire la pace per i prossimi decenni. Non sarà facile", ha aggiunto. xp6/fsc/mca1