Crosetto “Trump pragmatico, la Nato ha un futuro se gli alleati faranno...

Crosetto “Trump pragmatico, la Nato ha un futuro se gli alleati faranno di più”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Trump è una persona pragmatica: le chiacchiere stanno a zero, le parole stanno a zero. Non si aspetta interlocuzioni diplomatiche, ma risultati concreti". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso di un punto stampa all'Ambasciata d'Italia a Washington, a margine dell'incontro al Pentagono con il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth. xp6/fsc/mca1