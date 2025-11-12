Home Video News Pillole Urologia, le nuove frontiere nella cura dei tumori al San Raffaele di...
Urologia, le nuove frontiere nella cura dei tumori al San Raffaele di Milano
MILANO (ITALPRESS) - Con oltre 3.500 interventi per tumore al rene e più di 2.000 per tumore alla vescica, l’Unità di Urologia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano si distingue per l’esperienza chirurgica e per l’impiego delle tecnologie più avanzate. Ogni anno vengono eseguiti più di 700 interventi di chirurgia robotica e oltre 20.000 prestazioni ambulatoriali, con un approccio multidisciplinare che integra attività clinica, ricerca e formazione accademica. f28/mgg/azn