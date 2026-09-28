Uro-andrologia, a Belgrado il Congresso della Fondazione Menarini

BELGRADO (ITALPRESS) - Si è svolto a Belgrado il Congresso Internazionale di Uro-andrologia della Fondazione Menarini, due giornate dedicate alla formazione dei medici, con l'obiettivo di illustrare tecniche operatorie e nuove piattaforme di addestramento. Particolare attenzione è stata dedicata alla comprensione del laser come fonte di energia, un passaggio fondamentale per un utilizzo sicuro ed efficace di questa tecnologia. mrc/gsl