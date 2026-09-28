Figc, Abete “Speriamo di uscire il prima possibile dal caso tesseramento”

TORINO (ITALPRESS) - "Abbiamo fatto un consiglio federale prima della partita con il Belgio, la posizione delle componenti mi sembra chiara, noi possiamo intervenire sugli aspetti di politica sportiva, non possiamo intervenire sulle aree collegate a problematiche giuridiche o collegate ai ruoli di vigilanza da parte di organismi che costituiscono comunque soggetti pubblici con responsabilità di pubblici ufficiali". Così il presidente della Lnd, Giancarlo Abete, a margine di un evento a Torino, parlando della situazione in Figc e del rischio commissariamento in relazione al caso tesseramento che riguarda Malagò. "Senza dubbio è una situazione da cui speriamo di uscire il più presto possibile perché dobbiamo riprendere un percorso positivo di rapporto con tutte le componenti con il presidente Malagò proiettato a una dimensione di futuro, perché le problematiche nel mondo del calcio ci sono e vanno affrontate - aggiunge - Purtroppo, dopo le dimissioni del presidente Gravina tra campagna elettorale e problematiche successive, c'è più attenzione a questi aspetti rapportati ai sistemi di governance che non ai contenuti delle attività da svolgere". xn3/gm/gtr