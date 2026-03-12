Urbanistica, Corte dei Conti “10 istruttorie aperte, udienza fissata ad aprile”

MILANO (ITALPRESS) – “In ambito urbanistico sono aperte una decina di istruttorie. Di cui solo una con atto di citazione depositato e con udienza fissata ad aprile. In materia urbanistica c’è un solo atto di citazione”. Così Paolo Evangelista, procuratore regionale della Corte dei conti della Lombardia, rispondendo alle domande dei giornalisti in una conferenza stampa in vista dell’inaugurazione dell’anno giudiziario a Milano. “Applicando la cosiddetta riforma Foti, qualora venga verificato un comportamento colposo, la condanna non potrà superare il 30% del danno erariale complessivo o l’altro tetto delle due annualità stipendiali”, ha concluso.

-Foto IPA Agency-

