Nuovo Cda di Atm: Oliviero Baccelli presidente, Alberto Zorzan confermato ad

MILANO (ITALPRESS) – Si è svolta ieri in serata l’Assemblea degli Azionisti di Atm SpA, alla presenza del socio unico Comune di Milano, rappresentato dal Direttore Area Governance Enti Partecipati e Nomine, Andrea Guido Borsani, che ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Con la riunione di ieri termina il mandato del precedente Consiglio di Amministrazione. Alla Presidente Gioia Maria Ghezzi, che conclude il suo secondo mandato, va un sentito ringraziamento per il proficuo lavoro svolto nell’affrontare le complessità di questi anni. Un ringraziamento che si estende anche ai consiglieri Ottorino Passariello e Bruno Pavesi. L’Assemblea degli Azionisti ha proceduto alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2028. Il nuovo Board è composto da: Oliviero Baccelli designato anche alla Presidenza, Pietro Galli, Christian Malangone, Barbara Marinali, Alessia Maria Mosca, Alessandra Oppio e Alberto Zorzan. A seguire, su proposta dell’Assemblea degli Azionisti, il neonominato Consiglio di Amministrazione, ha provveduto a nominare Alberto Zorzan Amministratore Delegato conferendogli le relative deleghe.

– foto ufficio stampa Atm –

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