Urban nature porta la natura nelle città italiane

ROMA (ITALPRESS) - Ondate di calore, alluvioni, siccità: la crisi climatica si fa sentire sempre di più nelle città, dove i rischi per la salute e la sicurezza dei cittadini crescono di anno in anno. Proprio per rispondere a questa urgenza torna “Urban Nature”, il festival del WWF che porta la natura dentro gli spazi urbani. L’edizione 2025, la nona, si terrà il 4 e 5 ottobre con oltre cento appuntamenti in tutta Italia e un evento centrale a Roma, all’Orto Botanico di Trastevere. Un’occasione per sensibilizzare istituzioni e cittadini sul valore delle cosiddette “soluzioni basate sulla natura”: parchi, orti, infrastrutture verdi capaci di mitigare gli effetti del cambiamento climatico in modo naturale ed economico. Il programma è ricco e diffuso: laboratori per bambini, passeggiate naturalistiche, eventi sportivi outdoor, attività nei musei e workshop dedicati alle piante. All’Orto Botanico di Roma sarà possibile visitare anche la mostra fotografica “Il Panda siamo noi”. Urban Nature non è solo un festival ma un movimento: vuole stimolare riflessione e partecipazione, mostrando come più verde significhi più salute, benessere e sicurezza. Il WWF ricorda che per città davvero sostenibili serve l’impegno congiunto di amministratori, comunità e cittadini. gsl