WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dei politici del Minnesota sono stati colpiti in due sparatorie avvenute durante la notte nei sobborghi Champlin e Brooklyn Park a Minneapolis. A essere stati raggiunti da colpi di arma da fuoco, come riferisce il governatore Walz, sarebbero il senatore John Hoffman e la deputata Melissa Hortman, entrambi membri del Partito Democratico-Agricoltore-Laburista del Minnesota. Quest’ultima è morta, stessa sorte è toccata al marito.

“Questo è un atto di violenza sbalorditivo. Sono grata a tutte le forze dell’ordine che stanno rispondendo in tempo reale”, ha scritto in un post la senatrice statunitense Amy Klobuchar -. Le mie preghiere sono con le famiglie Hortman e Hoffman. Entrambi i parlamentari sono amici intimi e devoti alle loro famiglie e al servizio pubblico”. Secondo il portavoce del governatore Teddy Tschann, Walz ha attivato il Centro operativo di emergenza dello Stato ed è ora sul posto.

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine si ritiene che l’aggressore si sia finto un agente delle forze dell’ordine per avvicinarsi ai politici, colpiti rispettivamente a

Champlin e Brooklyn Park. E’ subito partita una serrata caccia all’uomo, che attualmente è ancora in fuga, con l’Fbi coinvolta nelle operazioni di ricerca. Allo stato attuale il governatore del Minnesota Tim Walz si è recato sul posto e ha annunciato l’attivazione del Centro statale per le emergenze.

IL COMMENTO DI SCHLEIN

“Siamo colpiti dalla gravità di quanto accaduto a Minneapolis, dove la deputata democratica Melissa Hortman e suo marito sono morti uccisi da un uomo armato, che ha poi colpito anche il senatore John Hoffman. Ci stringiamo attorno ai loro familiari e alla comunità democratica americana, di fronte a questo tragico atto di violenza politica ci aspettiamo una ferma condanna unanime da tutte le forze politiche”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

IL CORDOGLIO DI FONTANA

“Esprimo profondo cordoglio per la tragica morte della deputata del Minnesota Melissa Hortman e del marito, uccisi in un vile attentato. La mia piena vicinanza e gli auguri di pronta guarigione al senatore John Hoffman e alla moglie, anch’essi bersaglio dell’agguato. È stato un atto di inaudita efferatezza e gravità. Mi stringo nel dolore alle istituzioni democratiche dello Stato e alla comunità del Minnesota in questo difficile momento”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

