Uomo muore accoltellato nel Comasco dopo una lite fuori da un bar, fermato un 33enne

COMO (ITALPRESS) – Un 55enne è morto a causa delle coltellate ricevute in seguito a una lite. È accaduto oggi pomeriggio a Cantù (Como), dove la vittima è stata colpita all’esterno di un bar da un altro avventore presente nel locale, un 33enne. L’aggressore è stato subito fermato dai carabinieri della locale stazione.
– foto di repertorio Carabinieri –
(ITALPRESS).
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