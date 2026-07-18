Tragedia nelle acque dell’Adda, uomo muore annegato per salvare il nipotino di 4 anni

MILANO (ITALPRESS) – È stato recuperato da sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano il corpo dell’uomo che risultava disperso nelle acque dell’Adda, nei pressi di Truccazzano. La vittima era in compagnia del fratello e del nipotino di quattro anni, quando il bambino si sarebbe tuffato accusando subito difficoltà. Nel tentativo di soccorrerlo avrebbe avuto la peggio lo zio. La vittima, come il fratello e il nipote sono di origine indiana.
– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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