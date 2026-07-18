Tragedia nelle acque dell’Adda, uomo muore annegato per salvare il nipotino di 4 anni

IPA47917140 - Annegamenti, Adda ad alto rischio un fiume pericolosissimo, troppi incoscienti e spericolati alla base dei numerosi casi di annegamento di giovanissimi in questa estate 2024

MILANO (ITALPRESS) – È stato recuperato da sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano il corpo dell’uomo che risultava disperso nelle acque dell’Adda, nei pressi di Truccazzano. La vittima era in compagnia del fratello e del nipotino di quattro anni, quando il bambino si sarebbe tuffato accusando subito difficoltà. Nel tentativo di soccorrerlo avrebbe avuto la peggio lo zio. La vittima, come il fratello e il nipote sono di origine indiana.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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