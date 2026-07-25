Renault Group, elettrificazione della gamma e qualità delle vendite le priorità

ROMA (ITALPRESS) – Nel primo semestre 2026, Renault Group registra un livello di vendite stabile a livello mondiale, con 1.165.133 unità vendute (-0,4% rispetto al primo semestre 2025). Questo risultato, frutto della complementarità delle tre Marche del Gruppo, riflette una migliore qualità delle vendite, l’attenzione al valore e l’accelerazione dell’elettrificazione della gamma.

A livello internazionale, per quanto riguarda le autovetture ed i veicoli commerciali, Renault Group consolida la sua posizione sui mercati strategici, sostenuto dall’aumento delle vendite della Marca Renault per il secondo anno consecutivo (+2,8%). Le vendite del Gruppo sono in crescita in India (+61,2%), Turchia (+15,4%), Marocco (+13,7%) e Brasile (+5,3%).

In Europa, le vendite del Gruppo in termini di autovetture e veicoli commerciali si attestano a 821.092 unità (-1,3%). Marca Renault: 528.849 veicoli (+2,6%). Renault è il n. 2 in Europa. Renault 5 è il veicolo elettrico del segmento B più venduto in Europa.

Marca Dacia: 284.021 veicoli (-8,7%). Con un miglioramento rispetto al secondo trimestre 2025, Dacia si riconferma sul podio europeo delle vendite di autovetture a privati. Dacia Sandero è l’auto più venduta in Europa in tutti i canali. Marca Alpine: 8.222 veicoli (+67,6%). Alpine registra un semestre di vendite record.

Alpine A290 continua a sostenere la performance della Marca e la Rete Alpine sta consegnando le prime A390 ai clienti. Su un mercato europeo dei veicoli commerciali in leggera ripresa (+2,1%) nel primo semestre, le vendite della Marca Renault sono aumentate dell’11,7%. Renault, che può contare sulla grande diversificazione di Master, consolida il secondo posto sul mercato.

Renault Group porta avanti con successo la strategia centrata sul valore e sulla qualità delle vendite. Priorità al canale delle vendite a privati e riduzione dell’esposizione ai canali di vendita meno redditizi. Renault Group vende il 60,0% delle autovetture a clienti privati nei Paesi del G5 (+3,8 punti, 17,7 punti al di sopra del mercato).

Aumento delle vendite di autovetture nel segmento C in Europa, attestandosi a 164.161 unità (+15,3%) grazie, in particolare, al potenziamento di Dacia nel segmento. Approccio rigoroso ai valori residui, superiori da 4 a 13 punti rispetto alla concorrenza in Europa. Solido portafoglio ordini in Europa, pari a 2,1 mesi di previsione di vendite a fine giugno 2026.

Renault Group accelera il processo di elettrificazione delle autovetture di tutte le sue Marche. In Europa, la quota dei veicoli elettrificati del Gruppo cresce pertanto di 8,2 punti, attestandosi al 52,0% delle vendite (di cui il 18,8% di mix elettrico) nel primo semestre 2026: Renault motore dell’elettrificazione del Gruppo: due veicoli Renault venduti su tre (66,3%) in Europa sono elettrificati (+7,2 punti).

I veicoli 100% elettrici rappresentano il 26,6% delle vendite della Marca (+10,3 punti), trainate in particolare dal successo di Renault 5 E-Tech Electric, Renault 4 E-Tech Electric e Scenic E-Tech Electric. Renault occupa il secondo posto sul mercato delle ibride (HEV) e dei veicoli 100% elettrici venduti a privati.

Dacia in rapida crescita sul mercato delle ibride: il 30,8% delle vendite è di veicoli elettrificati (+7,2 punti). Con Dacia Duster e Dacia Bigster, anche le vendite delle ibride stanno crescendo considerevolmente (+30,2%), rappresentando una vendita su quattro (+7,5 punti).

Alpine a tutta velocità verso l’elettrico: grazie al successo ormai consolidato di Alpine A290 e al recente lancio di Alpine A390, oltre l’80% delle vendite di Alpine è ora costituito da auto 100% elettriche. Nel 2026, il Gruppo prosegue l’offensiva prodotto con l’arrivo sulle strade di Renault Twingo E-Tech Electric e Renault Duster in India nel primo semestre seguiti, entro fine anno, dal lancio di Renault Trafic Van E-Tech Electric, Renault Niagara in America Latina, Dacia Sandero con la nuova motorizzazione ibrida, Nuova Dacia Spring, Dacia Striker e Alpine A390 nella versione GTS.

-Foto ufficio stampa Renault-

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