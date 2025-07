Uno studio della Cattolica “Chi non si fida delle persone e dei media diffida dell’intelligenza artificiale”

ROMA (ITALPRESS) – La sfiducia epistemica – la tendenza a percepire le fonti di informazione umane come inaffidabili o malevole – è associata ad atteggiamenti più critici verso l‘intelligenza artificiale. È quanto emerge da uno studio condotto dal Centro di Ricerca sulla Teoria della Mente e sulla Competenza Sociale nel Ciclo di Vita (CeRiToM) del campus di Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con la guida di Antonella Marchetti e la collaborazione di Davide Massaro, Cinzia Di Dio, Federico Manzi e Federica Sacco.

Lo studio ha coinvolto un campione di 121 adulti italiani, con un’età media di 36,57 anni, provenienti da diverse fasce di istruzione e occupazione e ha esplorato in profondità il ruolo della fiducia – e della sfiducia – nei confronti delle fonti di conoscenza, umane e artificiali: dai risultati emerge che chi manifesta sfiducia epistemica tende a concentrarsi maggiormente sui limiti dell’AI, mentre maggiore è la familiarità con l’IA, maggiore è l’apertura nei suoi confronti. Dalla ricerca emerge “l’importanza di sviluppare la consapevolezza epistemica, ossia la capacità di valutare criticamente le informazioni, di riflettere su come formiamo le nostre convinzioni e di tollerare l’incertezza”, si legge in una nota.

Questo si traduce “nella necessità di una alfabetizzazione globale relativa all’IA: conoscere la tecnologia non solo la rende meno spaventosa, ma permette anche di considerarne potenzialità e limiti con maggiore lucidità e promuove una consapevolezza epistemica più inclusiva di tutte le fasce della popolazione”.

Inoltre, occorre anche “promuovere un’educazione che stimoli la riflessione etica e la responsabilità sociale”, per formare cittadini “capaci di orientarsi nel complesso ecosistema informativo contemporaneo”. Il futuro dell’IA, conclude la nota, “non dipenderà solo dai progressi ingegneristici, ma dalla nostra capacità collettiva di sviluppare una fiducia riflessiva, consapevole e fondata su conoscenza, trasparenza e responsabilità”.

