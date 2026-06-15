Il 18 giugno a Roma la XX Conferenza dei ricercatori italiani nel mondo

ROMA (ITALPRESS) – Si svolgerà il prossimo 18 giugno a Roma, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la XX Conferenza dei Ricercatori Italiani nel Mondo. L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di incontro e confronto per tutta la comunità scientifica italiana all’estero e un momento di grande rilevanza istituzionale per il sistema della ricerca nazionale. Il programma, intenso e di alto profilo scientifico, vedrà la partecipazione di ricercatori italiani provenienti da tutti i continenti.

L’obiettivo della Conferenza è incrementare il networking, valorizzare le eccellenze scientifiche italiane all’estero, promuovere la ricerca italiana nel contesto globale e favorire concrete sinergie con università, imprese e istituzioni del nostro Paese. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio gratuito di: Presidenza del Consiglio dei Ministri Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Commissione Europea, Ministero dell’Università e della Ricerca, MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), Ministero della Difesa, Istituto Superiore di Sanità, ENEA.

“Dopo il successo della XIX edizione, svoltasi a Bruxelles nel maggio 2025, la XX Conferenza torna in Italia, a Roma, segnando un simbolico ritorno e un rafforzamento del legame tra la diaspora scientifica italiana e la Nazione”, dichiara Vincenzo Arcobelli, Chairman della Conferenza. L’evento è promosso e coordinato dal Comitato Organizzatore della XX Conferenza dei Ricercatori Italiani nel Mondo.

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