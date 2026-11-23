Università, Rettore Iuss Pavia Martina “Con l’Ia cambia il modo di insegnare”

PAVIA (ITALPRESS) - Formazione avanzata, intelligenza artificiale, sviluppo del pensiero critico e transdisciplinarietà. È il profilo della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia tracciato dal rettore Mario Martina in un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa Italpress. Sul fronte dell'innovazione tecnologica, Martina ha affrontato l'impatto dell'Intelligenza Artificiale su didattica e ricerca. "L'intelligenza artificiale cambia radicalmente il modo che i ragazzi oggi hanno di apprendere e di conseguenza noi dobbiamo cambiare il nostro modo di insegnare" ha dichiarato Martina. Per questo la Scuola ha emanato apposite linee guida: "Stimoliamo i ragazzi a utilizzare l'intelligenza artificiale attraverso un uso consapevole. Ci si può agevolare per l'analisi di grandi moli di dati, ma c'è sempre bisogno di una rielaborazione critica". Presso la IUSS l'IA viene impiegata nell'elaborazione dati in ambito biomedico, geofisico, astrofisico e dei rischi naturali, oltre ad essere oggetto diretto di studio per "capire e migliorare la grammatica dell'intelligenza artificiale".(ITALPRESS) trl/gsl