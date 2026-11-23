Libia, Calenda “Mettere sistemi antimissili in Italia, non siamo protetti”

MILANO (ITALPRESS) - "Soprattutto i russi si sono avvicinati all'Italia, i russi hanno un insediamento piuttosto consistente in Libia, anche se non hanno apparati missilistici e questo deve far preoccupare tutta l'alleanza Atlantica. C'è il fronte Est, ma c'è anche il fronte Sud e soprattutto dovrebbe farci capire che dobbiamo mettere qualche sistema antimissile oltre che sistemi anti cyber anche in Italia, perché altrimenti non siamo protetti". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine della trentesima edizione di Italia Direzione Nord, rispondendo a chi gli ha chiesto se la guerra in Ucraina si avvicina all'Italia dopo l'attacco a una nave militare russa a Bengasi.(ITALPRESS) xm4/trl/gsl