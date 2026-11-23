Cina, l’auto volante A868 supera il test di volo con transizione orizzontale

L'azienda cinese XPENG ARIDGE ha annunciato ieri che la sua auto volante A868 in scala reale ha completato un volo di prova con transizione orizzontale. Dopo il primo test di decollo e atterraggio, avvenuto lo scorso novembre, il velivolo ibrido-elettrico è ora in grado di passare dal volo verticale alla crociera ad alta velocità con portanza alare. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)