Università Palermo, Florena “Fare rete con gli ordini professionali”

PALERMO (ITALPRESS) - “Per colmare le diseguaglianze l’Università, che è un vivaio della società civile, ha preso a cuore il tema delle pari opportunità: il modo migliore per far crescere i nostri studenti e convincerli a rimanere qui è fare rete con tutti gli ordini professionali”. A dirlo è Ada Florena, prorettore alla Vivibilità e al Benessere lavorativo presso l’Università di Palermo, a margine del convegno ‘Le diseguaglianze. Ordini professionali a confronto’ al teatro Politeama Garibaldi. “La mobilità dei nostri ragazzi deve essere una scelta e mai un obbligo - aggiunge Florena, - Palermo deve offrire un ateneo multidisciplinare e valorizzare le professionalità e le peculiarità che abbiamo sul territorio, attraverso un’offerta formativa che sia più attrattiva e concreta possibile per veicolare i ragazzi nel mondo dell’occupazione”. xd8/vbo/gtr