Università La Sapienza, il 9 maggio l’incontro “Lingua madre. Dialetto, tradizioni e memoria della Calabria”

ROMA (ITALPRESS) – Il 9 maggio alle ore 18:00 al Chiostro di San Pietro in Vincoli, Via Eudossiana 18, Roma l’Università La Sapienza ospita “Lingua madre. Dialetto, tradizioni e memoria della Calabria”, incontro promosso dall’Associazione Calabresi Capitolini insieme al Chiosco Letterario della Sapienza, APS Mondoscrittura, il Comitato Inchiostro e il Centro Culturale Connessioni, un’indagine sulla lingua come radice identitaria, memoria collettiva e forma di resistenza culturale. Tra i relatori Carmine Chiodo, docente di Letteratura italiana, studioso dei rapporti tra lingua, identità e tradizione culturale, autore di saggi sulla letteratura meridionale e sulla trasmissione della memoria attraverso le forme linguistiche. John B. Trumper, linguista e glottologo, tra i maggiori studiosi dei dialetti calabresi, già professore ordinario all’Università della Calabria, autore e curatore del “Vocabolario calabro. Laboratorio del vocabolario etimologico calabrese”, tra i più completi strumenti scientifici per lo studio del patrimonio linguistico regionale. Paolo Maria Gemelli, cassazionista e docente di diritto penale dell’economia, figlio di Salvatore Gemelli, biografo di Gerhard Rohlfs, che ha avuto modo di conoscere sin dall’infanzia, raccogliendone testimonianze e aneddoti legati alla ricerca linguistica e ai dialetti dell’Italia meridionale.

Francesco Maria Spanò, scrittore, studioso della storia calabrese e della Magna Grecia, autore di numerosi lavori sulle tradizioni culturali del territorio, Direttore dell’Area Culture & Identity Development della LUISS. Elisabetta Mirarchi, giornalista RAI dal 1997, ha lavorato al Tg1 nelle redazioni cronaca e società. Dal 2009 è autrice di documentari e inchieste per Tv7 e Speciale Tg1, dove cura da oltre dieci anni la rubrica poetica “Suggestioni”. In precedenza ha collaborato con la Repubblica e Paese Sera.

– foto Centro Culturale Connessioni –

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