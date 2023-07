Università, in Piemonte si formano i gastronomi di domani

BRA (CUNEO) (ITALPRESS) - I gastronomi del futuro si formano a Pollenzo, una frazione del Comune di Bra, in provincia di Cuneo. È qui che nel 2004, su iniziativa di Slow Food e in collaborazione con le Regioni Piemonte ed Emilia Romagna, è nata l’Università di Scienze Gastronomiche. Un ateneo non statale legalmente riconosciuto, frequentato finora da oltre 3.300 studenti. sat/mrv