Intesa Sanpaolo assume neolaureati da tutto il mondo con il programma SLAM

MILANO (ITALPRESS) - Rafforzare l’internazionalizzazione e dare la possibilità a neolaureate e neolaureati di eccellenza da diverse parti del mondo di entrare a far parte di Intesa Sanpaolo: è SLAM - International Graduate Program, percorso che a Milano, nel Grattacielo Gioia 22, ha vissuto il suo evento finale. Per questa edizione sono state ricevute circa 4.000 candidature, mentre al Contest Day finale hanno partecipato circa 90 giovani da più di 15 Paesi in tutto il mondo. Attraverso business game e lavori di squadra, i candidati hanno potuto dimostrare capacità di problem solving, attitudine al lavoro di squadra e abilità relazionali, soft skills sempre più fondamentali nel settore bancario. Il Gruppo guidato dal CEO Carlo Messina prevede 6.300 assunzioni al 2030 in ottica di ricambio generazionale e crescita. f50/fsc/gtr