70mo anniversario de “Il Giorno”, Mattarella riceve la direttrice Pini

ROMA (ITALPRESS) - In occasione del 70° anniversario de "Il Giorno" il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto la direttrice Agnese Pini, il presidente di Lmdv Capital ed Editoriale Nazionale, Leonardo Maria Del Vecchio, Gabriele Benedetto e il presidente della Federazione Italiana Editori Giornali - Fieg, Andrea Leopoldo Riffeser Monti. Al termine dell'udienza è stata donata al presidente Mattarella la prima copia del quotidiano. ads/mca2 (Fonte video: Quirinale)