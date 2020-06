Domani riapre al pubblico l’Orto Botanico del Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo, in via Lincoln.

L’Orto Botanico sarà aperto ogni giorno dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Gli ingressi saranno contingentati, all’interno non potranno esserci più di 200 persone per volta, secondo le misure sanitarie e le norme comportamentali predisposte per consentire di visitare gli spazi in totale sicurezza. Inoltre, durante la pausa nelle ore più calde, sarà effettuata la sanificazione degli spazi.

“D’intesa con il rettore, Fabrizio Micari, e con il direttore dell’Orto Botanico, Rosario Schicchi – spiega Paolo Inglese, direttore del SiMuA – Sistema Museale di UniPa – abbiamo deciso di aprire, dopo aver verificato con il Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ateneo, la correttezza di tutti i protocolli formali e sostanziali immaginati e posti in essere. La nostra intenzione è quella di garantire la massima, se non assoluta sicurezza al visitatore e agli operatori che lavorano nell’Orto. Nel frattempo, durante il lockdown non abbiamo smesso di piantare nuovi esemplari, implementare il giardino delle piante officinali e restaurare diversi angoli dell’intero complesso”.

