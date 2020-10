PALERMO (ITALPRESS) – “Non voglio paragonare la laurea normale ad una honoris causa, ma quest’ultima è per chi ha fatto una vita di lavoro. Nel mio caso 57 anni che sono tanti, ma ancora non ho finito. Sarò sempre all’avanguardia fino alla fine”. Lo ha affermato il presidente di Sicily by Car, Tommaso Dragotto, cui l’Università di Palermo ha deciso di conferire la laurea honoris causa in Scienze Economico-aziendali. “L’emozione c’è, sono felicissimo perchè si premia una persona che ha dato tanto alla Sicilia e all’Italia. Diamo lavoro a 250 famiglie di cui la maggior parte siciliane – ha aggiunto -. I giovani? Non so se la mia vita può esser da insegnamento, però io penso di sì. Credo che i giovani devono cercare di fare meglio di quello che ho fatto. Sicuramente non sarà semplice, però è possibile farlo”.

“La laurea honoris causa è sempre un momento di grande festa per l’ateneo. E’ il momento in cui riconosciamo una figura importante come Tommaso Dragotto, che potremo quindi annoverare tra i laureati Unipa”, ha sottolineatore il rettore, Fabrizio Micari, in occasione della cerimonia.

“Questa è una laurea diversa rispetto alle precedenti, stiamo dando una laurea ad un gigante dell’imprenditoria. E’ una figura imprenditoriale difficile da trovare nel territorio siciliano – ha sottolineato Micari -. E’ una persona che ha costruito un impero economico parte di praticamente dal nulla che è diventato anche estremamente moderno in tutti i suoi aspetti, riuscendo a creare lavoro. Per questo motivo è giusto che venga dato questo riconoscimento”.

(ITALPRESS).