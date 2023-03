LECCE (ITALPRESS) – Nell’ambito del programma “Jean Monnet”, con cui la Commissione europea promuove l’eccellenza dell’insegnamento e della ricerca nel campo degli studi sull’Unione, è stato finanziato per 30 mila euro il progetto del Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università del Salento “EUDevCoop – European development and cooperation policy”.

Coordinato dal professor Federico Russo, docente di Scienza politica, EUDevCoop proporrà per tre anni seminari, laboratori ed eventi pubblici con particolare riguardo ai complessi legami tra le politiche di cooperazione allo sviluppo e la politica estera, le politiche commerciali e quelle migratorie. Gli studenti dei corsi di laurea magistrale in “Scienze per la cooperazione internazionale” e in “Studi geopolitici e internazionali” saranno coinvolti in laboratori pratici per apprendere come analizzare la formazione delle politiche europee e costruire campagne per il cambiamento, mentre i seminari saranno fruibili anche online per tutti gli studenti dell’Ateneo e per il pubblico esterno.

EUDevCoop è tra le 242 proposte selezionate dalla Commissione europea, sulle 640 presentate dalle università di tutto il mondo; le attività saranno organizzate in collaborazione con accademici provenienti da istituzioni italiane ed estere ed esperti di istituti di ricerca e ONG (tra cui Istituto di Affari Internazionali, ActionAid). Per la diffusione delle iniziative, si avvarrà anche di una partnership con EuropeDirect Puglia.

“Puntiamo a promuovere l’insegnamento e la ricerca di qualità sul tema delle politiche europee di cooperazione allo sviluppo – spiega il professor Federico Russo -, stimolando allo stesso tempo il dialogo tra studiosi, esperti, decisori pubblici e media. Questo progetto aiuterà gli studenti ad acquisire competenze spendibili sul mercato del lavoro, e allo stesso tempo contribuirà a rendere evidente l’importanza della cooperazione nell’attuale scenario internazionale”.

foto ufficio stampa Università del Salento

(ITALPRESS).

