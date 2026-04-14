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Università Cattolica, un Piano Strategico per scrivere il futuro dell’Ateneo
MILANO (ITALPRESS) - Non un semplice documento, ma un percorso collettivo volto a costruire il futuro dell’Ateneo. E' questo il principio alla base del piano strategico 2026-2028 dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, presentato dal rettore Elena Beccalli. Tre gli indirizzi strategici fondamentali: valorizzare l’identità di ateneo cattolico non profit, integrare comunità educante e ricerca, promuovere il sapere come esperienza. f50/mgg/gsl