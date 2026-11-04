Università Cattolica, nel campus di Milano “Luxury Food Talk” con Alessandro Borghese

MILANO (ITALPRESS) – L’Università Cattolica del Sacro Cuore, attraverso ALMED, Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo e SMEA, Alta Scuola di Management ed Economia Agro-alimentare, organizza “Luxury Food Talk”, l’incontro dedicato al rapporto tra cibo, identità e racconto del lusso contemporaneo.

L’appuntamento con “Cultura, territori, buona comunicazione: il vero lusso è la semplicità” si terrà giovedì 5 novembre, dalle 15.45 alle 17.30, presso l’Aula G.024 della sede di Largo Gemelli 1 dell’Ateneo, a Milano.

Al centro del dialogo, una riflessione sul lusso nel settore food: non più eccesso e ostentazione, ma autenticità, valorizzazione dei territori e capacità di comunicare con chiarezza il proprio valore. Nella ristorazione, infatti, il lusso non coincide necessariamente con ingredienti costosi o piatti elaborati, ma si esprime nel valorizzare le materie prime, custodire le tradizioni e dare valore al lavoro: una visione in cui la semplicità diventa la forma più alta di eccellenza.

A discuterne con uno dei più noti chef italiani Alessandro Borghese, volto televisivo molto amato dal grande pubblico, il cui ristorante milanese porta il nome “Il lusso della semplicità”, saranno Annalisa Cavaleri, giornalista e critico gastronomico, docente universitario e autore di Luxury Food.

Le parole chiave per strategie vincenti nell’enogastronomia di lusso, il libro dedicato all’applicazione delle strategie del lusso al mondo del food&wine, e Sebastiano Grandi, professore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, esperto di marketing e di economia agro-alimentare, coordinatore della laurea magistrale in Food Marketing e Strategie Commerciali e direttore del Centro di ricerca REM Lab su Retail e Trade Marketing.

L’incontro sarà aperto dalla professoressa Anna Maria Fellegara, pro-rettore vicario dell’Università Cattolica. Concluderanno il talk i direttori di ALMED, professoressa Mariagrazia Fanchi, e SMEA professor Edoardo Fornari.

-Foto IPA Agency-

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